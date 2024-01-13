Телеведущая Кудрявцева высказалась о себе после расставания с мужем: «Старая, страшная»

«Старая, страшная, мерзкая, отвратительная, ужасная особа едет из „Крокуса“, где сегодня была дискотека „Суперстар“, и завтра ее покажут на канале НТВ Это был офигенный концерт. Люблю вас, люди!» – шутливо высказалась Лера.

А потом она выложила анкету о себе. Телеведущая снова поиронизировала над собой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Не жалуюсь. Внешность - на любителя. Как мама родила. Из тюнинга - была грудь (убрала). Морду пока еще не кроила. Проф грим - делает чудеса. Утром себя в зеркале иногда шугаюсь. Но привыкла. Много работаю, мало сплю. Терпеливая, долго», – заверила она. «Обычная баба с публичной профессией», – резюмировала Кудрявцева.

Напомним, что звезда объявила, что алкоголь разрушил ее семью. Сама блондинка несколько летне пьет. А Макаров два года назад остался без работы. Теперь поклонники подозревают, что он после этого стал злоупотреблять горячительными напитками. Все это время ходили слухи о разладе в семье, которые подтвердились только теперь.