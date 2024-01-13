Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на вечеринке в честь дня рождения дочки

Кристина Асмус любит высмеивать хейтеров и желтые новости о себе. Но накануне она сама объявила, что день рождения дочки Анастасии отметила весте с Гариком Харламовым. Между бывшими супругами были напряженные отношения после развода.

Это стало понятно, когда у них возникла ссора прямо в соцсети. Юморист утверждал, что бывшая избранница живет с ним в одном доме и не хочет съезжать. Актриса в свою очередь заверяла, что это Гарик не дает ей возможности жить отдельно. Но теперь все разногласия уже забыты.