Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на вечеринке в честь дня рождения дочки

Кристина Асмус любит высмеивать хейтеров и желтые новости о себе. Но накануне она сама объявила, что день рождения дочки Анастасии отметила весте с Гариком Харламовым. Между бывшими супругами были напряженные отношения после развода.
Это стало понятно, когда у них возникла ссора прямо в соцсети. Юморист утверждал, что бывшая избранница живет с ним в одном доме и не хочет съезжать. Актриса в свою очередь заверяла, что это Гарик не дает ей возможности жить отдельно. Но теперь все разногласия уже забыты.
По словам Кристины, они организовали вечеринку в честь 10-летия дочки в развлекательном парке в Москве. Она позировала с Харламовым для фото. Мама юмориста тоже побывала на празднике. Примечательно, что именинница была в серебристых брюках и черной рубашке.
«На нем присутствовали семьи в полном составе с обеих сторон и друзья юной наследницы. Заметим, что никого из вторых половинок бывших супругов на празднике замечено не было», – отметила артистка.
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Напомним, что Харламов уже больше двух лет встречается с актрисой Катериной Ковальчук, которая с ним снялась в сериале «Гусар». А Асмус строит отношения с коллегой по театру Романом Евдокимовым.
Кристина Асмус и Гарик Харламов устроили для дочки праздник. Фото: соцсети Кристины Асмус