Абрикосов предложил Кудрявцевой снять шоу о разводе с мужем: «Нашел себе другую девушку, погорячее»

Лера Кудрявцева после новогодних каникул поделилась печальной новостью. Она сообщила, что ушла от мужа Игоря Макарова спустя 10 лет брака. Телеведущая кратко отметила, что причиной стал алкоголь, намекнув, что супруг злоупотреблял горячительными напитками.
Она попросила ее не тревожить расспросами о разводе. Ее слова удивили Мая Абрикосова. Бывший участник «Дома-2» напомнил, что она сама регулярно узнает все о личной жизни других людей. Он предположил, что блондинка раскроет истинные причины развода в шоу «Секрет на миллион».
По мнению Абрикосова, причина развода, которую озвучила Лера, скучная. Он рассказал, как стоит снять передачу о телеведущей.
«В первую очередь обсуждать нужно разницу в возрасте 52-летней Кудрявцевой и 36-летнего хоккеиста Игоря Макарова. ...Предлагаю заявить о том, что муж нашел себе другую девушку, погорячее. И изменял Лере с ней. Причем делал это в их семейной кровати...» - высказался Абрикосов.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Он также решил, что обсуждать финансовые проблемы Макарова не нужно, так как никто не поверит, что спортсмен мало зарабатывает. Май написал свое мнение в личном Телеграм-канале.