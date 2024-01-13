Абрикосов предложил Кудрявцевой снять шоу о разводе с мужем: «Нашел себе другую девушку, погорячее»

Лера Кудрявцева после новогодних каникул поделилась печальной новостью. Она сообщила, что ушла от мужа Игоря Макарова спустя 10 лет брака. Телеведущая кратко отметила, что причиной стал алкоголь, намекнув, что супруг злоупотреблял горячительными напитками.

Она попросила ее не тревожить расспросами о разводе. Ее слова удивили Мая Абрикосова. Бывший участник «Дома-2» напомнил, что она сама регулярно узнает все о личной жизни других людей. Он предположил, что блондинка раскроет истинные причины развода в шоу «Секрет на миллион».