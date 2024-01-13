Экс-ведущий «Модного приговора» Александр Васильев проводит время с Анной Нетребко в Париже

Александр Васильев в 2022 году перестал вести шоу «Модный приговор». Он стал регулярно ездит в Европу. 13 января выяснилось, что историк моды находится во Франции. Он случайно встретился в кафе с Анной Нетребко. Они много лет дружат.

Васильев не раз восхищался образами оперной певицы и давал ей советы по стилю. Они провели остаток дня вместе, гудяя по уличам парижа. Артистка в платье в цветочек и красной полушубке с пуховым платком. Они выложили совместные кадры в Сеть.