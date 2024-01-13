Экс-ведущий «Модного приговора» Александр Васильев проводит время с Анной Нетребко в Париже

Александр Васильев в 2022 году перестал вести шоу «Модный приговор». Он стал регулярно ездит в Европу. 13 января выяснилось, что историк моды находится во Франции. Он случайно встретился в кафе с Анной Нетребко. Они много лет дружат.
Васильев не раз восхищался образами оперной певицы и давал ей советы по стилю. Они провели остаток дня вместе, гудяя по уличам парижа. Артистка в платье в цветочек и красной полушубке с пуховым платком. Они выложили совместные кадры в Сеть.
«Вчера мне захотелось затеряться в маленьких парижских улочках. Просто бродить и впитывать в себя невероятную атмосферу этого города. В кафе Де Флор я встретила старого друга!» – похвасталась Анна.
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Она во время прогулки жаловалась на сильный холод. Однако оперная дива посетила несколько знаковых исторических мест в городе. Васильев знает хорошо историю Парижа. Он также давно создал свою школу моды и возит учеников за границу. На этот раз Александр снова взял с собо в поездку учеников, которым будет устраивать походы в музеи и экскурсии.