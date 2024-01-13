Певец Царикати признался, что Лолита расстроена после бойкота на телевидении: «Никому не желаю из артистов подобного»

Лолита Милявская в декабре посетила вечеринку Насти Ивлеевой, как и другие артисты. Вскоре на нее посыпались проблемы. И хоть певица публично извинилась за участие в мероприятии и свой смелый наряд, ей объявили бойкот на телевидении.
Также у нее отметились ближайшие концерты. Феликс Царикати рассказал, что созванивался с артисткой после случившегося. Они хорошо общались в рамках шоу «Суперстар». По словам Феликса, произошел просто несправедливый инцидент.
«Они попали, на мой взгляд, просто под молотилку. Может, я не прав, конечно. Но она и на сцене была в подобном виде», – высказался певец.
«Расстроена, конечно. Я никому не желаю из артистов подобного. Они же не уехали никуда, не предали родину, плохо не говорили о коллегах, поклонниках. Они работали и зарабатывали свой хлеб честно», – поделился он, пишет МК.RU.
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Феликс также рассказал, что в свое время он выступа на всех популярных музыкальных шоу. Однако потом его перестали звать на телевидение. Он подозревает, что ему тоже объявили бойкот. По его словам, на телевидении он был бы рад появляться только, чтобы на него могли посмотреть родные и фанаты. Царикати отметил, что продолжает работать.