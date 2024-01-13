Певец Царикати признался, что Лолита расстроена после бойкота на телевидении: «Никому не желаю из артистов подобного»

Лолита Милявская в декабре посетила вечеринку Насти Ивлеевой, как и другие артисты. Вскоре на нее посыпались проблемы. И хоть певица публично извинилась за участие в мероприятии и свой смелый наряд, ей объявили бойкот на телевидении.

Также у нее отметились ближайшие концерты. Феликс Царикати рассказал, что созванивался с артисткой после случившегося. Они хорошо общались в рамках шоу «Суперстар». По словам Феликса, произошел просто несправедливый инцидент.