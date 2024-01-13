Певец Игорь Николаев вернулся на сцену после операции

Игорь Николаев не появлялся на публике долгое время. Но в январе Эмин Агаларов собрал российских звезд на музыкальном фестивале «Жара» в Дубае. Туда приехал и исполнитель хита «Выпьем за любовь». Он впервые после операции на сердце вернулся на сцену.
Артист был в красном костюме и черной рубашке. Он находился в хорошем настроении. Однако публика обратила внимание, что певец похудел, а его лицо с некоторых ракурсов смотрелось уставшим.
«Жаркий фестиваль в жарком городе. Телеверсия в мае на НТВ», – поделился Николаев.
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Также на фестивале побывали Валерия, Регина Тодоренко, Джони, Стас Михайлов и другие известные персоны. Они исполнили свои хиты со сцены. Многие приехали со своими семьями, чтобы совместить работу и отдых.