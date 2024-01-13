Певец Игорь Николаев вернулся на сцену после операции

Игорь Николаев не появлялся на публике долгое время. Но в январе Эмин Агаларов собрал российских звезд на музыкальном фестивале «Жара» в Дубае. Туда приехал и исполнитель хита «Выпьем за любовь». Он впервые после операции на сердце вернулся на сцену.

Артист был в красном костюме и черной рубашке. Он находился в хорошем настроении. Однако публика обратила внимание, что певец похудел, а его лицо с некоторых ракурсов смотрелось уставшим.