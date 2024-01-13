Актриса Наталья Селезнева обратилась к медикам с осложнениями из-за ковида

Наталья Селезнева обратилась к врачам. Актриса плохо себя почувствовала. Она пожаловалась на насморк и кашель. Оказалось, что у нее возникли осложнения после ковида. У нее диагностировали острую инфекцию дыхательных путей.
Однако ее не стали госпитализировать. Звезда фильмов Леонида Гайдая будет принимать лекарства, которые ей выписали врачи. Отмечается, что пока нет риска, что разовьется пневмония, пишет Телеграм-канал Shot.
Напомним, что еще в декабре Наталья Игоревна обрадовала фанатов, так как вернулась на сцену. Она играла в спектакле «Новогодний кабачок» в инвалидном кресле.
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У артистки уже давно есть проблемы с ногами. Почти шесть лет назад она сломала шейку бедра. После такой травмы звезда фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» восстанавливалась много лет.