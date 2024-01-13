Актриса Наталья Селезнева обратилась к медикам с осложнениями из-за ковида

Наталья Селезнева обратилась к врачам. Актриса плохо себя почувствовала. Она пожаловалась на насморк и кашель. Оказалось, что у нее возникли осложнения после ковида. У нее диагностировали острую инфекцию дыхательных путей.

Однако ее не стали госпитализировать. Звезда фильмов Леонида Гайдая будет принимать лекарства, которые ей выписали врачи. Отмечается, что пока нет риска, что разовьется пневмония, пишет Телеграм-канал Shot.