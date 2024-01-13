Кушанашвили поддержал Кудрявцеву после разрыва с мужем: «Держись»

Телеведущая Лера Кудрявцева накануне сообщила всем, что ушла от мужа. «Алкоголь – зло», - коротко заявила звезда экрана и предупредила, чтоб комментарием прессе не даст.

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Узнав о переменах в личной жизни коллеги, журналист Отар Кушанашвили поспешил поддержать ее публично. Он обратился к ней в своем Telegram-канале, порассуждав о влиянии алкоголя на человека.

«Милая подруженция, держись! Лезть в чужие дела негоже, но замечу: именно по этой причине — распада человеческого в человеке — мы с Колей Басковым, Гэри Барлоу и Эросом Рамаццотти держимся подальше от зелья», - написал светский обозреватель.

Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым с 2013 года. Красивая свадьба, на которой гуляла даже Алла Пугачева, стала тогда главным светским событием столицы. В браке телеведущая родила дочку Машу, причем в возрасте 46 лет. Она неоднократно подчеркивала, что дочка стала буквально вымоленным ребенком.