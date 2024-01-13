Юлия Ефременкова заявила, что Мондезир не общается с детьми

Экс-звезда и ведущая телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова в 2023 году рассталась с отцом своих близнецов Мондезиром. Она обвиняла его в абьюзе и рукоприкладстве, не раз жаловалась подписчикам, что в жизни он не такой, как пытается казаться в своем блоге. Вскоре она кардинально поменяла жизнь – переехала в Туапсе, где встретила новую любовь по имени Андрей, и теперь живет в его доме.

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Оказалось, что новый избранник Ефременковой заменил отца малышам. Как заявила молодая мама, Мондезир перестал видеться с крохами и даже не пытается как-то наладить с ними связь. О материальной поддержке с его стороны речь тоже не идет. Общение он прекратил с ноября, а на Новый год даже не подарил детям подарки.

«Ему никто не запрещал видеть детей, узнавать, как у них дела, помогать финансово. Человеку не надо, ну а мне и подавно. Упрашивать общаться со своими детьми я не буду. То, что дети кушают, их нужно одевать, обувать, делать массажи и так далее. Думаю, глупо объяснять! Ну их отцу это неинтересно. Он мне всегда говорил: «Ты и сама хорошо зарабатываешь», - рассказала Юлия в своем микроблоге.

Сейчас малыши уже пытаются говорить «мама» и «папа». Ефременкова дает понять своим подписчикам в Сети, что наконец-то счастлива.