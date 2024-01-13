Жена Рузиля Минекаева – про его поцелуй с Анной Пересильд в сериале «Слово пацана»: «Это не совсем приятно»

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев очень быстро обрел целую армию поклонниц. Но к огорчению многих фанаток, оказался женат. Его супруга – коллега по театру Азиза Бекманова, наконец, поделилась с публикой, как восприняла сцену мужа с поцелуем. Напомним, по сюжету его герой Марат был влюблен в школьницу Айгуль, которую сыграла дочь Юлии Пересильд Анна. И именно с ней зрители увидели поцелуй.

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Азиза Бекманова не стала таить, что такие сцены в работе мужа ей неприятны. Но подчеркивает, что адекватно воспринимает подобные съемки, так как это – издержки профессии.

«Как и у любого живого человека, у меня есть чувства, и это не совсем приятно, так скажем, осознавать. Но конфликтов не возникает, потому что я адекватная и понимаю, что это профессия. Ну и самое главное — я абсолютно и полностью доверяю ему», - высказалась жена Минекаева.

К слову, Азизе досталось от активных фанаток мужа. Ее захейтили за внешность, дескать, она выглядит старше мужа, и осудили короткую стрижку.

По материалам сайта Voice