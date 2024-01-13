Оскандалившийся Филипп Киркоров выпустил песню после «голой» вечеринки

После участия в скандальной «голой» вечеринке Филипп Киркоров оказался в числе «отмененных» артистов и лишился новогодних выступлений и гонораров. Его даже вырезали из уже отснятых передач и концертов. Певец попытался оправдаться, мой, зашел не в ту дверь. Затем записал видео, в котором раскаивался и извинялся перед всеми.

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Теперь же, спустя несколько недель отчаяния Киркоров обратился к людям в новой песне. Он записал композицию-покаяние, в которой рассуждает, кто друзья, а кто враги; что уже привык к слухам и теперь теряет преданных друзей, идя по тонкому льду. Назвал «Слухи».

«Вы не судите, я ведь всего лишь человек», - просит в песне Киркоров.

Ранее он принял решение направить гонорар от съемок в «Новогодней Маске» на НТВ пострадавшим в Белгороде.

Не один Киркоров сейчас переживает бойкот. Отменяются выступления, например, и певицы Лолиты, она также просидела дома все новогодние каникулы.