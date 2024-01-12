Новорожденную внучку Яны Поплавской назвали Аглаей Климовной

Невестка Яны Поплавской Евгения рассказала в микроблоге, какое имя они с мужем, Климом Поплавским, выбрали для новорожденной дочери.

Родители назвали малышку редким и модным сегодня именем. Молодая мама призналась, что решение пришло к ней и мужу буквально, когда они стояли в очереди в МФЦ. До этого планировалось, что малышка может стать тезкой своей мамы.

«Аглая Климовна, гражданка Российской Федерации, добро пожаловать, доченька», - поделилась невестка Яны Поплавской.

Напомним, актриса и общественная деятельница Яна Поплавская вновь стала бабушкой 30 декабря. 3 января звезда сообщила новость о пополнении в семействе своей аудитории в телеграм-канале.

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