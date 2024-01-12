Милош Бикович снимется в третьем сезоне сериала «Белый лотос»

Стало известно, что 35-летний сербский актер, который очень популярен в России, Милош Бикович, снимется в новом, третьем по счету сезоне сериала HBO «Белый лотос».

Сообщается, что съемки сериала начнутся уже совсем скоро, в феврале. Каст уже утвержден. Пока не известно, какая роль отведена в сериале звезде «Холопа». Но тем интереснее будет поклонникам сериала жить в предвкушении увидеть на экране своего фаворита.

Напомним, первый сезон сериала «Белый лотос» вышел на экраны в 2021 году. И с первых же серий было понятно, что это — заявка на успех. Картина получила двадцать номинаций на «Эмми» и десять побед.

Что же касается Милоша Бикович, стоит напомнить, что актер на днях стал папой, о чем радостно сообщил в микроблоге, правда, не уточнив, кто именно появился на свет — сын или дочка.

По материалам Variety

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».