Саймон Марданшин пришел на «Дом-2» ради Кристины Бухынбалтэ

Бывший участник «Дома-2» Саймон Марданшин вновь решил пожить под камерами. На этот раз он попытается строить отношения с Кристиной Бухынбалтэ, если, конечно, та ответит ему взаимностью.

Пока же Саймон Марданшин демонстрирует в микроблоге то, чем намерен завоевать красотку, - свое накаченное тело. Саймон поделился кадрами с Поляны, на которых запечатлено, как он обтирает свой торс снегом.

«Будьте здоровы», - подписал кадры Саймон Марданшин.

Одни подписчики Саймона приветствуют его появление на телестройке, другие пишут, что не понимают, зачем ему этот камбек.

Напомним, Саймон Марданшин ранее строил отношения на проекте с Марго Овсянниковой, а затем - с Леной Хроминой. Очевидно, что ему тогда нравились яркие блондинки. Теперь же он перекинулся на брюнеток. Кстати, самого Саймона называли главным красавчиком Сейшел, когда он принимал участие в проекте «Дома-2» - «Остров любви».

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