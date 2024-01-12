Молодая жена шефа Ивлева поздравила его с юбилеем: «Мой муж, мой герой!»

Двенадцатого января юбилей у известного шеф-повара и ведущего кулинарных шоу Константина Ивлева. Ему исполнилось 50 лет. С красивой датой Ивлева публично поздравила его жена — 31-летняя Валерия Куденкова (Ивлева).

Она разместила в микроблоге трогательное признание в стихах, уточнив, что самое сокровенное сказала супругу, которого назвала главным мужчиной своей жизни, в этот день лично.

«С днем рождения,мой муж, мой герой!Я твояво всех уголках Вселенной.Спасибо,что на этой Земле ты мой,Какой бы ты ни был —ты всегда офигенный», — написала Лера Ивлева.

Напомним, ради Валерии Куденковой Константин Ивлев оставил прежнюю семью. Ивлев сумел сохранить нормальные отношения с сыном и дочкой от предыдущего брака а в новом воспитывает еще одну наследницу, дочку Нику, которую ему подарила Лера.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».