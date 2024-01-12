Отбывающий наказание в колонии Ефремов спровоцировал скандал с многомиллионным наследством

Актер Михаил Ефремов стал собственником двух квартир в центре Москвы, одна из которых оценивается в 50 миллионов рублей, а другая — в 30. Обе ранее принадлежали дяде Ефремова, известному концертмейстеру Александру Покровскому. После его смерти Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии, вступил в наследство.

Но история грозит обернуться скандалом. Дело в том, что на вторую квартиру, претендуют другие люди. Это семья, которая ухаживала за Покровским и его женой Ниной. И именно им за это была обещана жилплощадь. Это было главным условием ухода за пожилыми людьми. Двадцать лет семейная пара заботилась о супругах, а теперь осталась фактически ни с чем.

Нина Покровская сразу отписала половину квартиры паре, а когда она умерла, вторую часть жилья им пообещали передать после смерти Александра Покровского. Но этого не случилось. Собственником половины квартиры стал вступивший в наследство Михаил Ефремов.

«Если они продавать будут ее, то они нам должны предложить купить. Судов еще тоже никаких не было. Ждем, когда они начнут делить квартиру, тогда и будем судиться. Но юристы сказали нам, что закон на их стороне», — поделился Алексей Громов, ухаживавший за семьей Покровских.

По материалам KP.RU

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