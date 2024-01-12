Никас Сафронов о последней воле покойного Юрия Соломина: «Хорошо, что родные это исполнили»

Художник Никас Сафронов выразил соболезнования семье известного актера, народного артиста Советского Союза, художественного руководителя Малого театра с 35-летним стажем Юрия Соломина.

Никас Сафронов напомнил, что Юрий Соломин всю жизнь любил только одну женщину — свою супругу Ольгу Николаевну Соломину, которой не стало в 2019 году. Ее смерть стала для Соломина самым большим потрясением. Боль от тяжелой утраты мэтр заглушал с помощью активной работы.

Никас Сафронов рассказал, что Юрий Соломин при жизни часто говорил о том, что хочет быть похороненным рядом с Ольгой Николаевной.

«Это была его воля. И очень хорошо, что родные это последнее желание великого артиста исполнили», — поделился Никас Сафронов.

Напомним, народный артист СССР Юрий Соломин скончался 11 января, ему было 88 лет. Прощание с мэтром состоится в ближайший понедельник, 15 января. Тело Юрия Соломина предадут земле на Троекуровском кладбище. Актер будет покоиться рядом с супругой, согласно его последнему желанию.

По материалам MK.RU

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