ТНТ ответил на претензии Разина после исполнения Лазаревым песни «Седая ночь»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не на шутку разгневался, когда узнал, что хит коллектива — песню «Седая ночь» — перепел, да еще и на французском языке Сергей Лазарев.

Композиция прозвучала в эфире телеканала ТНТ в новогоднюю ночь в фильме «Иван Васильевич меняет все!» и уже стала хитом. Андрей Разин в соцсетях возмутился тем, что хит был исполнен без его ведома и пригрозил судебным иском на почти 12 миллионов рублей.

Телеканал ТНТ дал ответ Андрею Разину, заявив, что права на переработку песни «Седая ночь» были приобретены у правообладателя, коим, судя по всему, продюсер не является.

«Для использования песни «Седая ночь» разрешение Андрея Разина не требуется, и его нападки на артиста Сергея Лазарева — это претензии юридически не подготовленного человека», — прокомментировали на ТНТ для Teleprogramma.pro.

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