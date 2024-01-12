Певец Сергей Рогожин об интерьере особняка Филиппа Киркорова: «Я видел такое в доме цыганского барона»

Певец Филипп Киркоров на этот раз оказался под шквалом критики из-за своей открытости. Киркоров обожает свой загородный особняк, часто собирает в нем гостей и не скрывает, что любит жить празднично и красиво.

По-царски роскошные интерьеры особняка Филиппа Киркорова видели все поклонники поп-короля. Снимков внутреннего убранства дома Филиппа Киркорова в Сети предостаточно. Фотографии своего жилища Киркоров часто публикует сам и никогда не запрещает это делать гостям своего дома.

Многим эстетам, правда, обстановка особняка Филиппа Киркорова кажется китчем. Так, солист некогда популярной группы «Форум» Сергей Рогожин заявил, что считает Филиппа Киркорова воплощением пошлости во всем — от костюмов и поведения до интерьера дома.

«Я видел такое в доме цыганского барона в Ленинградской области, где был в гостях. В доме барона очень много золота, все сверкает, блестит и тоже очень много икон», — высказался Сергей Рогожин.

По материалам MK.RU

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