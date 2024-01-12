Лера Кудрявцева бросила мужа из-за алкоголя

Известная телеведущая Лера Кудрявцева объявила, что ушла от мужа Игоря Макарова, который младше ее на 17 лет. Звезда подчеркнула, что причиной расставания стала алкогольная зависимость хоккеиста.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала она в соцсетях.

Кудрявцева и Макаров прожили вместе 10 лет. Они воспитывают пятилетнюю дочь Марию, которая ходит в сад и в разные кружки. Родители постоянно демонстрировали в Сети идиллию.

Стоит отметить, что Кудрявцева не раз шутила, что в их паре он старик, а она молодая, несмотря на разницу в возрасте. Телеведущая была активной, а спортсмен предпочитал отсиживаться дома.

В последнее время в карьере Макарова дела шли не очень хорошо. Возможно, это стало причиной для развития вредных привычек.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».