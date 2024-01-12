Анфиса Чехова рассекретила новый роман

Телеведущая Анфиса Чехова не афиширует личную жизнь, но в этот раз разоткровенничалась. Звезда экрана в беседе на шоу «Злые языки» раскрыла, что у нее сейчас закрутился роман с новым избранником. Судя по всему, с американцем, к которому она летала за океан, Чехова рассталась.

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Сейчас речь идет о 55-летнем бойфренде. Но называть его имя Чехова отказалась. Дело в том, что ее избранник – не публичный человек, от шоу-бизнеса он далек. А их роману всего несколько месяцев. поэтому с сыном Соломоном она его знакомить не спешит.

«Все слишком маленькое», - высказалась про срок отношений звезда.

Добавим, что сын Соломон родился у Чеховой в 2012 году в браке с актером Гурамом Баблишвили. В 2017 году они развелись.