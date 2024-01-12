Бывший продюсер Лепса заявил, что Пугачева не будет помогать Киркорову

Композитор, экс-продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский высказался относительно общения Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой. Он считает, что Примадонна не станет помогать своему бывшему мужу, если тот решит переезжать за границу.

«Она уже отошла от сцены, отошла от жизни на эстраде. А на уровне какого-то сотрудничества, коллаборации тут либо ты остаешься в строю как артист, либо ты уже занимаешься своими домашними делами, у тебя в жизни все хорошо, а те, кто остался на сцене, живут по своему распорядку», - рассудил продюсер в беседе с сайтом News.ru.

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У Киркорова проблемы начались после появления на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. И артист подвергся осуждению, а также был «отменен» во многих новогодних шоу и передачах. Даже там, где проекты уже были отсняты, создатели переснимали кадры без оскандалившегося артиста.

Сама Примадонна давно отошла от шоу-бизнеса, переехала за границу и сейчас живет семьей и хозяйством на Кипре. Правда, пришлось в роскоши немного поужаться - доходы уже не те.