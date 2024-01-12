Комик Илья Соболев назвал несмешными шутки в Comedy Club

Комик Илья Соболев высказался о качестве юмора в шоу Comedy Club. В своем подкасте во «Вконтакте» шоумен признался, что шутки на проекте ему не нравятся. Поскольку, на его взгляд, они там уже несмешные. И причина в том, что руководство передачи берет в команду проекта не тех резидентов.

«Какие-то попытки людей брать, которых вообще там не должны быть...», - отрезал Соболев.

Сам шоумен в Comedy Club выступал в составе трио «Иванов, Смирнов, Соболев» несколько лет. И назвал его легендарным. Однако проект распался, как рассказывал Алексей Смирнов, из-за постоянных конфликтов с Соболевым.

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Сегодня Соболев работает в «Шоу Воли» в качестве второго ведущего, ведет свой проект в Интернете и развивает соцсети.