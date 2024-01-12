Беременная Анастасия Костенко сообщила про проблемы со здоровьем

Анастасия Костенко ждет четвертого ребенка. Беременность протекает у нее хорошо, о чем блогерша старается рассказывать подробно в соцсетях, а вот со своим здоровьем ей приходится помучиться. Накануне она обнаружила у себя, как она выразилась, какую-то фигню.

«Ни с того ни с сего опухло и болит под челюстью ближе к шее», - пожаловалась жена Дмитрия Тарасова и помчалась в больницу.

После сдачи анализов и узи Костенко направили к хирургу. Специалист провел осмотр и выявил причину появления неприятностей.

«Острый лимфаденит левых околоушно-жевательной и подчелюстной областей», - пожаловалась звезда.

Она предположила, что это случилось из-за перепада температур дома. Ее сначала продуло, когда проветривали вечером комнаты, а потом она перегрела эту область, сидя у камина. Мол, и по датам все сходится. Поэтому теперь ецй предстоит лечение, которое допустимо в ее положении.