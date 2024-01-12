Александр Маршал рассказал про трудности в общении с американской дочкой

Певец Александр Маршал уверен, что его 34-летней дочери Полине, которая с детства живет в США, «промыли мозги». С февраля 2022 года наследница перестала выходить на связь с отцом, не звонит ему. Все попытки наладить контакт у Маршала упираются в стену непонимания – дочка на все вопросы отвечает довольно сухо. Об этом артист поведал в интервью на YouTube-шоу «Так сказать».

«Она смотрит те новости, которые заливают ей в уши. Когда она поймет все? Когда мы победим, когда все встанет на свои места», - высказался Маршал.

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Артист был женат трижды, Полина родилась во втором браке. От третьей жены у него есть сын Артем Миньков, который, в отличие от своей американской сестры, вырос патриотом, служил в спецназе.