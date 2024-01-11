«Не сломали ни одной косточки»: как Ирина Шейк отметила свое 38-летие с друзьями на катке

Ирина Шейк давно живет в Нью-Йорке. Она много путешествует и продолжает дефилировать на модных показах. Обычно российская красавица блистает на премии «Золотой глобус», но в этом году она предпочла в этот день рассылать приглашения на свой день рождения.
Примечательно, что от пышного банкета модель отказалась. Она устроила необычный праздник только для своих друзей. Ей удалось отметить 38-летие без пафоса и гламура. Звезда устроила скромную вечеринку на катке.
На свой праздник в русском стиле под настоящим снегопадом Ирина позвала близкого друга Риккардо Тиши. Он итальянский модельер, а также был креативным директором Givenchy, но в 2018 году ушел с поста и стал работать на такой же должности в Burberry.
Также на необычной вечеринке была новозеландская и британская модель Стелла Максвелл. Они отказались от вечерних нарядов, выбрав пуховики и коньки. Однако именинница все же выделилась, надев комбинезон с прозрачной вставкой.
Ирина Шейк много лет поддерживает дружбу с коллегами из мира моды. Фото: соцсети Ирины Шейк
«День рождения с моей семьей. Спасибо всем за то, что пришли и не сломали ни одного косточки», – написала Шейк.
Она в этот день не стала делать укладку, но накрасила губы алой помадой. На льду модель не всегда держалась уверенно. Порой она то и дело ловила равновесие. При этом Ирина грациозно смотрелась даже в пуховике.
На этот раз модель устроила лишь фотосессию с друзьями. Она выглядела счастливой. А в закутке для отдыха Шейк наливала себе в одноразовый стаканчик игристый напиток. Она не боялась сделать скромную вечеринку, хоть ее друзья и настоящие селебрити.
Также не было никаких сладостей — даже именинного торта. А вот пару лет назад на вечеринке в честь дня рождения Ирины был и торт, и черная икра, и множество букетов, и десерты, и особенно любимые моделью орешки с вареной сгущенкой.
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Ирина Шейк скромно отметила 38-летие. Фото: соцсети Ирины Шейк
А вот дочка Лея не была замечена на фото. Возможно, Ирина оставила ее со своей мамой, которая давно переехала к ней в США. также часто девочку забирает к себе папа Брэдли Купер. Хоть модель и рассталась с актером, они поддерживают теплые отношения. В прошлом году их даже видели вместе на отдыхе.
Однако поклонники не могут дождаться, когда будет воссоединение. Уже несколько месяцев ходят слухи, про ее тайный роман с Томом Брэди, бывшим мужем Жизель Бюндхен. Их часто видят вместе. Но на вечеринке его не было.
Не раз Ирине Шейк приписывали роман с Риккардо Тиши, но они просто дружат. Фото: соцсети Ирины Шейк
Поклонники восхитились кадрами и тем, как выглядит Ирина в 38 лет. Ее осыпали комплиментами.
«Ледяная королева в естественной среде обитания», — написал известный фотограф Герман Ларкин.
«Настоящая русская красотка», — заявила _marie__sofie.
«Шикарная», — olga__solonitsyna.
К слову, Шейк могла бы отметить день рождения в теплых краях, но не стала этого делать. На новогодние каникулы она уезжала на экзотический курорт, где красовалась в коротком платье. После родов модель быстро вернулась в форму и не перестает демонстрировать фигуру на красных дорожках в роскошных вечерних нарядах.
Ирина Шейк проводит отпуска на райских островах. Фото: соцсети Ирины Шейк