«Не сломали ни одной косточки»: как Ирина Шейк отметила свое 38-летие с друзьями на катке

Ирина Шейк давно живет в Нью-Йорке. Она много путешествует и продолжает дефилировать на модных показах. Обычно российская красавица блистает на премии «Золотой глобус», но в этом году она предпочла в этот день рассылать приглашения на свой день рождения.

Примечательно, что от пышного банкета модель отказалась. Она устроила необычный праздник только для своих друзей. Ей удалось отметить 38-летие без пафоса и гламура. Звезда устроила скромную вечеринку на катке.