Телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что до 40 лет хочет родить третьего ребенка

«Я так отвечу. До 40 очень хочу успеть», – заявила жена Воли.

Это значит, что в ближайшие два года Утяшева скорее всего объявит о беременности. Пока у пары растут сын Роберт, которому 10 лет, и восьмилетняя дочка София. Долгое время супруги прятали лица наследников, но потом иногда стали показывать детей не только со спины.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также Ляйсан рассказала, что успевает совмещать материнство и карьеру. По ее словам, она уходит на работу, а дети в школу, а вечером они всегда проводят время вместе. Также телеведущая старается брать их с собой на съемки.