Телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что до 40 лет хочет родить третьего ребенка

Ляйсан Утяшева уже давно преуспела в карьере и обрела счастье в личной жизни. Как оказалось, она не намерена останавливаться о на двух детях. Иногда телеведущая во время шоу «Дерзкая готовка» шутила, что если бы ее муж Павел Воля по-особенному ее попросил, то у них уже был бы третий ребенок. Как оказалось, у нее действительно есть желание снова стать мамой. Она рассказала об этом своим поклонникам в соцсетях.
«Я так отвечу. До 40 очень хочу успеть», – заявила жена Воли.
Это значит, что в ближайшие два года Утяшева скорее всего объявит о беременности. Пока у пары растут сын Роберт, которому 10 лет, и восьмилетняя дочка София. Долгое время супруги прятали лица наследников, но потом иногда стали показывать детей не только со спины.
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Также Ляйсан рассказала, что успевает совмещать материнство и карьеру. По ее словам, она уходит на работу, а дети в школу, а вечером они всегда проводят время вместе. Также телеведущая старается брать их с собой на съемки.