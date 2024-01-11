Советскую оперную певицу Тамару Милашкину похоронят на русском кладбище в Австрии

Тамара Милашкина блистала в Большом теаре, изумляя публику вокалом. Фото: пресс-служба Большого театра

Народная артистка СССР Тамара Милашкина скончалась на 90-м году жизни за границей.

Тамара Милашкина умерла 10 января в Австрии. Об этом ее друзья сообщили пресс-атташе Государственного академического Большого театра Катерине Новиковой.  Отметим, что больше 30 лет артистка была солисткой в Большом театре. Знаменитой оперной певице было 90 лет. 

Причину смерти пока никто не называет. Однако прощание с Милашкиной состоится в узком кругу родных и близких в Вене. Похоронят ее в столице Австрии на русском кладбище. 

Добавим, что после 1990 года Тамара Андреевна уехала в Австрию вместе с возлюбленным Владимиром Атлантовым. Ради его карьеры она решилась покинуть родину. Ей довелось выступать на самых лучших сценах по всему миру. 

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84-летний муж звезды продолжает жить в Вене. Добавим, что он изъявил желание, чтобы она была похоронена там. Артист хочет, чтобы у него всегда была возможность навещать могилу его любимой женщины, пишет The Voice. 

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