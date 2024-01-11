Советскую оперную певицу Тамару Милашкину похоронят на русском кладбище в Австрии

Тамара Милашкина умерла 10 января в Австрии. Об этом ее друзья сообщили пресс-атташе Государственного академического Большого театра Катерине Новиковой. Отметим, что больше 30 лет артистка была солисткой в Большом театре. Знаменитой оперной певице было 90 лет.

Причину смерти пока никто не называет. Однако прощание с Милашкиной состоится в узком кругу родных и близких в Вене. Похоронят ее в столице Австрии на русском кладбище.