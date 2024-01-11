Режиссер Житинкин рассказал о своей последней встрече с Соломиным: «Пожелал аншлагов»

Умер худрук Малого театра Юрий Соломин, которому было 88 лет. Он пережил инсульт в ноябре и провел в больнице почти два месяца. Актера выписали из больницы 9 января. Он ушел из жизни ночью у себя в квартире. Его бездыханным обнаружила дочка Дарья. Причиной смерти стала остановка сердца. Многие коллеги звезды кино не могут поверить в случившееся.
Народный артист России Андрей Житинкин отметил, что благодарен Соломину за то, что тот позвал его в Малый театр. По его словам, он видел актера не так давно, перед тем, как Юрий Мефодьевич пережил инсульт.
«Последним спектаклем, который он благословил, стал «Мой нежный зверь» по повести Чехова «На охоте». Соломин пришел, хотя чувствовал себя неважно, сказал, что Антон Павлович его любимый автор, и такой же знаковый драматург для Малого театра, как Островский. А уходя, он вдруг повернулся и произнес: «Я желаю вам аншлагов». Таким я его запомнил», — поделился Житинкин, пишет «МК».
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Примечательно, что коллеги Соломина отмечают, что он был добрым и гениальным. Многие подчеркнули, что он внес свою лепту в культуру России. Житикин напомнил, что актер сохранил Малый театр и сам подбирал состав актеров. Добавим, что пока не известно, что станет худруком театра.
Похороны Юрия Мефодьевича пройдут 15 января на Троекуровском кладбище.