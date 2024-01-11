Режиссер Житинкин рассказал о своей последней встрече с Соломиным: «Пожелал аншлагов»

Умер худрук Малого театра Юрий Соломин, которому было 88 лет. Он пережил инсульт в ноябре и провел в больнице почти два месяца. Актера выписали из больницы 9 января. Он ушел из жизни ночью у себя в квартире. Его бездыханным обнаружила дочка Дарья. Причиной смерти стала остановка сердца. Многие коллеги звезды кино не могут поверить в случившееся.

Народный артист России Андрей Житинкин отметил, что благодарен Соломину за то, что тот позвал его в Малый театр. По его словам, он видел актера не так давно, перед тем, как Юрий Мефодьевич пережил инсульт.