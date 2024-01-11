Сольный стендап-концерт Павла Воли покажут на ТНТ 12 января

Также Воля признается, что ему нужно сделать МРТ. Поклонники узнают, что он испытал, побывав у косметолога, а также из-за чего у него теперь появился страх перед полетом в ОАЭ. Еще во время концерта будут трогательные моменты, которые связаны с его семьей. Юморист даже позвонит родителям.

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«Уверен, что в этом концерте многие увидят себя в моих шутках. Потому что все переживания, над которыми я посмеялся, присущи практически каждому человеку», — пояснил он.

Напомним, что большой сольный стендап-концерт Павла Воли покажут пятницу, 12 января, в 21:00 на канале ТНТ.