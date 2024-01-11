Балерина Волочкова опровергла слух о долге за коммунальные услуги в 400 тысяч рублей

Анастасия Волочкова вышла на связь с Мальдив, так как узнала, что о ней распространяют ложную информацию. На днях председатель петербургского ТСЖ заявил, что артистка задолжала им почти 400 тысяч рублей за коммунальные услуги. Напомним, что в культурной столице у балерины есть роскошная квартира.
Однако Волочкова сразу позвонила своему бухгалтеру и удостоверилась, что никому ничего не должна. Более того, она уплатила все налоги. Звезда уверена, что на нее наговаривают, так как завидуют.
«У меня нет никаких задолженностей ни за дома, ни за квартиры. У меня заплачены все налоги. Все у меня хорошо! Если бы у меня была хоть одна задолженность, то меня бы не выпустили за границу. А сейчас отдыхаю на Мальдивах», — заявила Анастасия, пишет KP.RU.
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Она также выразила просьбу, чтобы ей дали отдохнуть. Балерина подчеркнула, что является ньюсмейкером, поэтому о нем сочиняют разные небылицы. Добавим, что каждый год в январе Волочкова тратит миллионы рублей на свой отпуск.