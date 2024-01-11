Балерина Волочкова опровергла слух о долге за коммунальные услуги в 400 тысяч рублей

Анастасия Волочкова вышла на связь с Мальдив, так как узнала, что о ней распространяют ложную информацию. На днях председатель петербургского ТСЖ заявил, что артистка задолжала им почти 400 тысяч рублей за коммунальные услуги. Напомним, что в культурной столице у балерины есть роскошная квартира.

Однако Волочкова сразу позвонила своему бухгалтеру и удостоверилась, что никому ничего не должна. Более того, она уплатила все налоги. Звезда уверена, что на нее наговаривают, так как завидуют.