Актер Павел Деревянко показал свою новую возлюбленную Зою Фуць

Отметим, что пара вместе встретила 2024 год, а потом они отметили и Рождество. Деревянко с возлюбленной отдыхал вместе в заведении, где и было сделано совместное фото.

Более того, актер уже познакомил с ней своих дочерей. Об этом говорит видео, которое Фуць выложила в Сеть. На нем заснята их поездка на автомобиле.

«В школу не пошли!» — подписала она кадры.

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Напомним, что у Павла от первого брака две дочки, Александра и Варвара. Он признавался, что развод с Мясищевой дался ему нелегко. Но потом бывшие супруги смогли стать друзьями и продолжили вместе воспитывать наследниц.