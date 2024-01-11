Актер Павел Деревянко показал свою новую возлюбленную Зою Фуць

Павел Деревянко в 47 лет пытается наладить личную жизнь. После развода с Дарьей Мясищевой он иногда говорил о романах, но все отношения были несерьезными. Однако теперь актер представил свою новую возлюбленную.
Он выложил фото, которое было сделано в ресторане. Звезда сериала «Домашний арест» обнимал стройную и длинноногую блондинку. Его избранницей оказалась Зоя Фуць, которая является дизайнером одежды. У нее есть два сына от прошлых отношений.
Отметим, что пара вместе встретила 2024 год, а потом они отметили и Рождество. Деревянко с возлюбленной отдыхал вместе в заведении, где и было сделано совместное фото.
Более того, актер уже познакомил с ней своих дочерей. Об этом говорит видео, которое Фуць выложила в Сеть. На нем заснята их поездка на автомобиле.
«В школу не пошли!» — подписала она кадры.
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Напомним, что у Павла от первого брака две дочки, Александра и Варвара. Он признавался, что развод с Мясищевой дался ему нелегко. Но потом бывшие супруги смогли стать друзьями и продолжили вместе воспитывать наследниц.
Павел Деревянко уже познакомил дочек с новой возлюбленной. Фото: соцсети Зои Фуць и Павла Деревянко