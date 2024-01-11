Олигарх из Ставрополя Пейсахов, сидевший в тюрьме из-за долга перед Кобзоном в 25 миллионов долларов, уехал в Израиль

Олигарх из Ставрополя Вагиф Пейсахов так и не вернул крупный долг Иосифу Кобзону. На днях он вышел из тюрьмы и сразу улетел из России. Бизнесмен отправился в Израиль. С него до сих пор пытаются взыскать 25 миллионов долларов, которые он получил от артиста под расписку.
Так как Кобзон умер, эти деньги должна получить его жена Нелли. Однако Пейсахов перестал выходить на связь с представителями суда. Пока он находился в заключении, адвокаты пытались признать его банкротом, и это дело так и не завершилось.
Бизнесмена называли раньше «шубным королем». Он торговал одеждой. Среди его клиентов было много столичных звезд. Его знала даже Анастасия Волочкова. Потом Вагиф решил расширить бизнес и попросил денег в долг у Кобзона. Однако несколько раз задержал выплаты и тогда попал в тюрьму. В 2016 году его приговорили к 6 годам лишения свободы.
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В итоге Пейсахов признался, что проиграл крупную сумму казино. Заработать такие деньги в тюрьме он не мог. А когда хотели забрать его машины Bentley и Rolls-Royce в счет долга, то выяснилось, что предприниматель их продал за копейки, выручив за автомобили по 100 тысяч рублей, пишет Stav. KP.RU. По всей видимости, долг он возвращать семье Кобзона не намерен.