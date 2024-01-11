Олигарх из Ставрополя Пейсахов, сидевший в тюрьме из-за долга перед Кобзоном в 25 миллионов долларов, уехал в Израиль

Бизнесмена называли раньше «шубным королем». Он торговал одеждой. Среди его клиентов было много столичных звезд. Его знала даже Анастасия Волочкова. Потом Вагиф решил расширить бизнес и попросил денег в долг у Кобзона. Однако несколько раз задержал выплаты и тогда попал в тюрьму. В 2016 году его приговорили к 6 годам лишения свободы.

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В итоге Пейсахов признался, что проиграл крупную сумму казино. Заработать такие деньги в тюрьме он не мог. А когда хотели забрать его машины Bentley и Rolls-Royce в счет долга, то выяснилось, что предприниматель их продал за копейки, выручив за автомобили по 100 тысяч рублей, пишет Stav. KP.RU. По всей видимости, долг он возвращать семье Кобзона не намерен.