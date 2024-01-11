Любимов о состоянии Соломина перед смертью: «Юрию Мефодьевичу было очень тяжело»

11 января стало известно, что ушел из жизни Юрий Соломин. Худрук Малого театра находился дома, так как накануне его выписали из больницы. По словам знакомых, он находился в хорошем настроении, хоть и провел новогодние праздники в больничной палате. Ночью он умер в своей постели. Оказалось, что причиной стала остановка сердца.
Тело артиста нашла его дочка Дарья. Коллеги считают, что у Соломина было много стресса и переработок, поэтому он пережил инсульт, а также это дало другие проблемы со здоровьем.
Ректор театрального института им. Щепкина Борис Любимов узнал о случившемся от директора Малого театра Тамары Михайлова.
«Насколько я знаю, это было дома. Конечно, Юрию Мефодьевичу было очень тяжело в последние месяцы. Однако очень жаль», – сказал Любимов, пишет KP.RU.
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Похороны Соломина состоятся 15 января. Актера захоронят на Троекуровском кладбище. Там в 2019 году упокоилась его жена Ольга.