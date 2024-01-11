Актер Никоненко заявил, что не верит извинениям Лолиты и Киркорова: «Хочу их забыть на всю оставшуюся жизнь»

Филипп Киркоров и Лолита Милявская столкнулись с проблемами после участия в вечеринке Насти Ивлеевой. Им объявили бойкот на телевидении. Также они лишились работы, так как их ближайшие концерты отменились.

Примечательно, что артисты записали видеообращения, в которых принесли извинения. Однако далеко не все поверили в их искренность. Многие стали критиковать звезд. Не поверил им также актер Сергей Никоненко. Он эмоционально прокомментил извинения селебрити.