Актер Никоненко заявил, что не верит извинениям Лолиты и Киркорова: «Хочу их забыть на всю оставшуюся жизнь»

Филипп Киркоров и Лолита Милявская столкнулись с проблемами после участия в вечеринке Насти Ивлеевой. Им объявили бойкот на телевидении. Также они лишились работы, так как их ближайшие концерты отменились.
Примечательно, что артисты записали видеообращения, в которых принесли извинения. Однако далеко не все поверили в их искренность. Многие стали критиковать звезд. Не поверил им также актер Сергей Никоненко. Он эмоционально прокомментил извинения селебрити.
«Не верю я им – ни одному слову. Помните, Станиславский говорил? «Не верю!». Это очень точные слова! Я рад, что у нас есть другие люди, которые думают также, как и я», – заявил артист.
Он также объяснил, что Лолита прослезилась в кадре не из-за того, что сожалел о том, что пошла на скандальную вечеринку в откровенном наряде. По мнению Никоненкова, певица просто осознала, в каком положении оказалась.
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«Я вообще их хочу забыть на всю оставшуюся жизнь. У меня любое воспоминание о них вызывает нехорошие ощущения внутри», – добавил он, пишет «МК».