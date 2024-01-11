Лужина считает, что здоровье Соломина ухудшилось на фоне высокой эмоциональной нагрузки

Юрий Соломин умер ночью 11 января. Причиной смерти стала остановка сердца. Пока неизвестно, кто займет место худрука Мелого театра. Коллеги актера признаются, что поражены случившемся.
Лариса Лужина выразила свои соболезнования. Она отметила, что лишь на 4 года моложе коллеги. Актриса рассказала, что Соломин был гениальным, а также очень добрым и умел сосрадать, когда у кого-то случалась беда. Звезда уверена, что инсульт у него произошел на фоне высокой эмоциональной нагрузки.
«Переработал, перетрудился, перенервничал. У нас очень эмоциональная профессия, которая отбирает много сил», – подчеркнула Лужина.
Она подчеркнула, что Юрий Мефодьевич не жалел сил ради профессии. Актриса отметила, что порой она и ее коллеги забывают, что могут болеть, поэтому не позволяют себе достаточно отдыхать.
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«А сердце рвется из-за нагрузки. Во время спектаклей часто поднимается высокое давление. Кровоизлияние в мозг – и все», - резюмировала артистка, пишет «МК».