Лужина считает, что здоровье Соломина ухудшилось на фоне высокой эмоциональной нагрузки

«Переработал, перетрудился, перенервничал. У нас очень эмоциональная профессия, которая отбирает много сил», – подчеркнула Лужина.

Она подчеркнула, что Юрий Мефодьевич не жалел сил ради профессии. Актриса отметила, что порой она и ее коллеги забывают, что могут болеть, поэтому не позволяют себе достаточно отдыхать.

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