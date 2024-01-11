Директор Малого театра Тамара Михайлова о смерти Юрия Соломина: «Как будто бы этого ждал»

Юрий Соломин почти 36 лет был худруком Малого театра. Его смерть для коллег стала шоком. И хоть в последнее время у него были проблемы со здоровьем, его 9 января, сразу после новогодних праздников, выписали из больницы.

Директор театра Тамара Михайлова призналась, что смерть артиста стала неожиданной, поэтому она и работники театра «обалдели». Тем более, что Юрий Мефодьевич был довольный и счастливый, когда вернулся домой после госпитализации, по словам Михайловой.