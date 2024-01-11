Директор Малого театра Тамара Михайлова о смерти Юрия Соломина: «Как будто бы этого ждал»

Юрий Соломин почти 36 лет был худруком Малого театра. Его смерть для коллег стала шоком. И хоть в последнее время у него были проблемы со здоровьем, его 9 января, сразу после новогодних праздников, выписали из больницы.
Директор театра Тамара Михайлова призналась, что смерть артиста стала неожиданной, поэтому она и работники театра «обалдели». Тем более, что Юрий Мефодьевич был довольный и счастливый, когда вернулся домой после госпитализации, по словам Михайловой.
«Вчера уснул, а утром не проснулся – все случилось во сне. Такое впечатление, он хотел, ждал, чтобы это случилось дома», – также поделилась она, пишет KP.RU.
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Добавим, что уже известна дата прощания с Соломиным. Она пройдет 15 января в 11:00 на Исторической сцене Малого театра. Похоронят артиста не на новодевичьем кладбище, а на Троекуровском, где упокоена его жена Ольга.