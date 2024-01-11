Лолиту Милявскую могут оштрафовать на 200 тысяч рублей из-за израильского паспорта

Лолита Милявская после вечеринки у Насти Ивлеевой опалчила против себя общественников. Фото: Global Look Press

Глава ФПБК Виталий Бородин попросил проверить, уведомила ли Лолита Милявская органы МВД о наличии у нее второго гражданства.

Лолита Милявская может быть оштрафована на 200 тысяч рублей. Дело в том, что в Генпрокуратуру обратился глава ФПБК Виталий Бородин. Он попросил проверить, выполнила ли певица свою обязанность. 

У нее есть израильский паспорт, который Лолита Милявская получила спустя 15 лет после смерти отца, уехавшего в Израиль. Согласно закону, артистка была обязана уведомить о втором гражданстве органы МВД. Если выясниться, что она не сделала это, то звезде придется выплатить штраф, пишет Телеграм-канал Shot.

Беды сыпятся на артистку одна за другой после вечеринки у Насти Ивлеевой. К примеру, Лолита Милявскся уже осталась без концертов. При этом певица не унывает и шутит, что готовится стать пенсионеркой. 

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Напомним, что Филипп Киркоров также лишился большой части заработков. А на Ивлееву подал в суд продюсер Александр Ушаков, который хочет получить 1 миллиард рублей за то, что ее мероприятие причинило людям нравственные страдания.

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