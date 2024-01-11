Лолиту Милявскую могут оштрафовать на 200 тысяч рублей из-за израильского паспорта

Лолита Милявская может быть оштрафована на 200 тысяч рублей. Дело в том, что в Генпрокуратуру обратился глава ФПБК Виталий Бородин. Он попросил проверить, выполнила ли певица свою обязанность.

У нее есть израильский паспорт, который Лолита Милявская получила спустя 15 лет после смерти отца, уехавшего в Израиль. Согласно закону, артистка была обязана уведомить о втором гражданстве органы МВД. Если выясниться, что она не сделала это, то звезде придется выплатить штраф, пишет Телеграм-канал Shot.