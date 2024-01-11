Журналист Додолев узнал, что погубило голос Пугачевой: «Это шампанское после концерта»

«На связках у нее узлы. Она не может петь. У нее диапазон — одна октава», — говорил Градский.

Также журналист выяснил, что Пугачева употребляла горячительные напитки после выступлений. Александр Борисович считал, что это и лишило артистку вокала.

«Ответ был лаконичным: «Это шампанское после концерта». Сказал, что к потере вокала привело «неразумное отношение Пугачевой к своему аппарату вокальному», — поделился Додолев, пишет Aif.ru.

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Также в беседе с журналистом Градский отмечал, что Примадонна не сильно старалась на концертах. В то время как у него было 100 выступлений, у Аллы Борисовны было 10. Также он пояснил, что на съемках вокруг звезды всегда было много людей, которые аплодировали ей, а потом записи также могли менять. Александр Борисович подметил, что у Пугачевой вокала хватало на два концерта максимум. А так как она не любила петь под фонограмму, то всегда все исполняла вживую.