Канал СТС начал съемки нового сезона сериала «Молодежка»

Зрители увидят Влада Канопки, Владимира Зайцева, Игоря Огурцова а также других актеров. Будут как любимые персонажи, так и новые. По сюжету команда Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха» может перестать существовать.

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Однако в вузе появляется Казанцев, которого сыграет Владимир Зайцев, он захочет сделать из «Акул» лучшую команду лиги, а следовательно и улучшить рейтинг института. Примечательно, что он ставит перед собой задачу сделать тренером экс-игрока «Медведей» — Андрея Кисляка, которого играет Влад Канопка.

Но чтобы добиться успеха, нужно будет понять, как общаться с новым поколением и даже что-то изменить в себе. Герою предстоит пройти долгий путь и преодолеть много трудностей.

Всего будет 16 серий. Режиссерами снова стали Андрей Головков и Андрей Силкин. Дата премьеры пока неизвестна.