Канал СТС начал съемки нового сезона сериала «Молодежка»

Сериал «Молодежка» получил большой успех. 6 сезон вышел в 2019 году. С тех пор поклонники просили вернуть проект на экраны. И вот после возращения такого сериала, как «Папины дочки», скорого выхода продолжения «Не родись красивой» продюсеры решили снова снимать картину про хоккеистов. Съемки спортивной драмы «Молодежка. Студенты» уже началась.
«О продолжении проекта фанаты просили чуть ли не с момента выхода последней серии, закидывали нас письмами и просьбами. И теперь, спустя десять лет с момента выхода первого сезона, мы рады объявить камбэк», – рассказал продюсер картины Федор Бондарчук.
Зрители увидят Влада Канопки, Владимира Зайцева, Игоря Огурцова а также других актеров. Будут как любимые персонажи, так и новые. По сюжету команда Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха» может перестать существовать.
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Однако в вузе появляется Казанцев, которого сыграет Владимир Зайцев, он захочет сделать из «Акул» лучшую команду лиги, а следовательно и улучшить рейтинг института. Примечательно, что он ставит перед собой задачу сделать тренером экс-игрока «Медведей» — Андрея Кисляка, которого играет Влад Канопка.
Но чтобы добиться успеха, нужно будет понять, как общаться с новым поколением и даже что-то изменить в себе. Герою предстоит пройти долгий путь и преодолеть много трудностей.
Всего будет 16 серий. Режиссерами снова стали Андрей Головков и Андрей Силкин. Дата премьеры пока неизвестна.
Стартовали съемки нового сезона сериала «Молодежка». Фото: пресс-служба канала СТС