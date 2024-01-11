Актер Олешко почтил память Соломина: «Настоящий рыцарь театра!»

На 89-м году жизни умер Юрий Соломин. Об этом стало известно 11 января. По некоторым данным, на кануне актера выписали из больницы, где он лежил после инсульта. Но ночью в своей квартире он умер. Причина смерти пока неизвестна, но отмечается, что ей могла стать почечная недостаточность.
Многие друзья и коллеги выражают соболезнования его семье. Одним из первых на печальную новость отреагировал Александр Олешко. Он выложил фото худрука Малого театра.
«Ушел Юрий Соломин….. Настоящий рыцарь театра! Хранитель традиций! Светлая память и спасибо за все», – написал артист.
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Многие поклонники выражают свои соболезнования и отмечают, что тяжело переживают утрату кумира. Напомним, что у Соломина большая фильмография. Также он был режиссером и играл в театре. У актера осталась дочка Дарья, которая преподает в Лондоне. Внучка звезды Алксандра - пианистка. Юрий Мефодьевич также успел увидеть правнуков Федора и Юрия. Жена артистка Ольга умерла в 2019 году.
Юрий Соломин. Фото: Global Look Press