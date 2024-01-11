Актер Олешко почтил память Соломина: «Настоящий рыцарь театра!»

На 89-м году жизни умер Юрий Соломин. Об этом стало известно 11 января. По некоторым данным, на кануне актера выписали из больницы, где он лежил после инсульта. Но ночью в своей квартире он умер. Причина смерти пока неизвестна, но отмечается, что ей могла стать почечная недостаточность.

Многие друзья и коллеги выражают соболезнования его семье. Одним из первых на печальную новость отреагировал Александр Олешко. Он выложил фото худрука Малого театра.