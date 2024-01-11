На 89 году жизни умер народный артист Юрий Соломин

Популярный советский и российский артист, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер 11 января.

9 января его выписали из больницы, в которую его доставили после перенесенного инсульта еще в ноябре.

Состояние Юрия Соломина оценивали как средней степени тяжести и после реанимации даже переводили в обычную палату неврологического отделения. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщала журналистам, что он пошел на поправку.

Как пишет Mash, по предварительным данным, Юрий Соломин умер от почечной недостаточности на фоне перенесенного инсульта.

Этим летом Соломину исполнилось 88 лет. У него остались дочь-пианистка Дарья (проживает в Лондоне), внучка-пианистка Александра и двое правнуков, Федор и Юрий.

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