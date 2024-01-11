Волочкова сочла нужным сообщить, что платит 4 тысячи долларов в сутки за виллу на Мальдивах

Экс-солистка Большого театра улетела на любимые Мальдивы и делится с поклонниками кадрами своего райского отдыха. Звезда считает, что многие из подписчиков ей завидуют, и специально старается задеть таких людей за живое, демонстрируя роскошь виллы и свои беззаботные 18 дней отпуска.

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Теперь Волочкова рассказала, сколько стоит ее отдых на вилле. Она подчеркнула, что не жалеет денег на свое путешествие, ведь оно дарит ей эмоции и релакс.

«Дорого, богато, красиво, возбуждающе, будоражаще. Вилла тут стоит четыре тысячи долларов в сутки. И что? Просто те, кто не могут себе этого позволить, будут злопыхательствовать», - похвасталась звезда.

У Волочковой на уединенной вилле есть собственный бассейн, мини-бар, ванная комната, терраса с приватным выходом к океану. Каждый день балерина наслаждается своим отпуском, и остров ей отнюдь не наскучил, притом что это ее 21-я поездка на Мальдивы - туда она летает как на дачу.