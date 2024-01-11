Анфиса Чехова рассказала, как Дмитрий Нагиев публично высмеял ее за лишний вес

Телеведущая Анфиса Чехова стала гостьей нового выпуска шоу «Злые языки». И рассказала, как у нее случился конфликт с Дмитрием Нагиевым. Оказалось, что шоумен отличается злопамятностью даже в отношении прекрасного пола.

Чехова поведала, как однажды в интервью раскритиковала Нагиева. Он это узнал и затаил обиду. А при удобном случае отомстил.

«Мы с ним в каком-то году совместно вели корпоратив. Он уже начал его вести без меня, и в этот момент я подхожу, и первое, что он мне говорит: «Помню, как ты меня обосрала в каком-то издании», - рассказала Чехова.

И после этого прямо на сцене Нагиев стал высмеивать ее за лишний вес. Пытаясь оборачивать все в шутку, он испортил Чеховой настроение, но она, в отличие от него, публично перепираться с ним не стала.

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Лишний вес тогда был для Чеховой больной темой, и Нагиев ударил прицельно в нее. Но позднее все же попросил прощения, и теледива его простила.