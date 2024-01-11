Критик Сергей Соседов считает, что «отмена» звезд никак не отразилась на российской эстраде: «Все пустое, неинтересное»

После скандальной вечеринки Насти Ивлеевой репутация многих отечественных звезд пострадала. Лишились работы или были вырезаны из телеэфиров в новогодних передачах такие артисты, как Филипп Киркоров и Анна Асти. С Ксенией Собчак тоже решили не связываться заказчики, отказавшись от ее услуг, из-за чего она лишилась многомиллионных гонораров. Певица Лолита оказалась также «отменена».

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Между тем, музыкальный критик Сергей Соседов считает, что эстрада не много потеряла, когда ее вынужденно покинули перечисленные звезды. Эксперт уверен, что публика даже не заметит потерь. По его мнению, невелика потеря.

«Сегодня, кого вырезали, кого не вырезали, не имеет ровно никакого значения. Все пустое, неинтересное. Возьмите Киркорова, Лазарева, Баскова. Я не понимаю, чем они отличаются по репертуару. Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев. И они в принципе могут петь песни друг друга. Это все обезличено», - считает критик.

В то же время, «отмененный» Киркоров прекрасно себя чувствует на дубайской сцене. Там он уже вовсю дает концерты и радуется тому, как его принимают.

По материалам сайта News.ru