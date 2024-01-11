Лиза Монеточка* стала мамой во второй раз

Певица Елизавета Гырдымова, наиболее известная как Монеточка*, сообщила подписчикам, что в ее семье произошло пополнение.

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«У нас родился мальчишка ростом 50 см. Все, слава Богу, прошло легко и быстро. Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотела говорить про беременность», - написала артистка в микроблоге.

Беременность певица скрывала мастерски, поэтому для многих фолловеров рождение малыша стало настоящей неожиданностью. Это уже второй ребенок Монеточки*, первенца Нину она родила летом 2022 года. Ее мужем является музыкант Виктор Емелин, вместе с ним она покинула Россию в 2022 году и теперь проживает в Литве.

* Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента