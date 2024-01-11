Композитор Паулс – про тяжелый нрав Пугачевой: «Я научился принимать Аллу такой, какая она есть»

Раймонд Паулс в интервью сайту aif.ru рассказал о сотрудничестве с Аллой Пугачевой, для которой написал в соавторстве с Ильей Резником множество великих хитов. Работалось с Примадонной мастерам нелегко, поскольку звезда, как оказалось, свой тяжелый нрав демонстрировала даже им.

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Периоды плодотворной совместной работы сменялись затяжными размолвками, когда композитор и певица не общались. Именно в один из таких моментов, кстати, Паулс с Резником свою новую композицию «Еще не вечер» предложили другой певице, никому неизвестной тогда танцовщице Лайме Вайкуле, после чего она стала звездой.

Тем не менее, Паулс прощал Пугачевой ее выходки – однажды она даже не позвала его на свой концерт, на котором исполняла его хиты в Риге. Композитор сегодня не держит на звезду зла, ведь после ссор она даже «подлизывалась» и испытывала стыд за свое поведение.