«Морщины стерлись! Выглядит моложе внучки»: как россияне отреагировали на фото 68-летней Долиной с отдыха на Мальдивах

Лариса Долина привыкла много работать. Декабрь стал для нее напряженным месяцем, так как было много новогодних съемок и концертов. Также у певицы возникали проблемы со здоровьем. Во время одного из концертов она с трудом выступила, так как у нее была повреждена трахея.
Теперь артистка устроила себе долгожданный отдых. Она улетела на Мальдивы со своей дочкой Ангелиной и внучкой — 13-летней Александрой. С собой на курорт звезда взяла множество нарядов.
«Начался долгожданный отпуск! Два дня как мы на Мальдивах, а я поверить не могу до сих пор, что этот отпуск начался… В голове постоянные навязчивые мысли, что я что-то не доделала, что-то пропустила и что-то упустила… Но мои девочки успокоили меня. Сказали, что я ничего не упустила и все сделала в прошедшем году! Так что я начала полноценно отдыхать», — поделилась Долина.
Также она рассказала, что в 2024 году у нее тоже насыщенный график работы. Она намерена набраться сил, чтобы покорять новые вершины и записывать новые дуэты.
А пока Лариса Александровна выложила фото, на котором красовалась в ярком костюме с шортами. Она подчеркнула стройные ноги. После того, как артистка скинула 21 килограмм, она не боится носить смелые образы и регулярно отвечает на критику хейтеров.
Лариса Долина решила надеть короткие шорты. Фото: соцсети Ларисы Долиной
Некоторые поклонники восхитились тем, как выглядит Долина в 68 лет. Но нашлись те, кто раскритиковал ее за фильтры, делающие внешность более идеальной.
«Вот чем мне нравятся итальянские знаменитые женщины — они вообще не используют фильтры. Смотришь и морщинки, и целлюлит и чувствуешь, что ты такая же как и они — не совершенная. Ну почему наши СММ-щики считают, что нужно так фото обработать, чтобы был идеал. Для чего вы это делаете? За этими Барби совершенно не видно человеческих душ», — высказалась nataliashevchenko_senigallia.
«Ларочка, вы в чудесной форме, ножки какие стройные!» — отметила irina__baranova13.
«Как же круто вы выглядите! Восторг!» — написала antiiolga.
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Позже артистка также выложила новые фото с побережья. Она в платье ультрамаринового цвета с открытыми плечами позировала со своей внучкой. Певица продемонстрировала макияж и загар. Саша в летнем костюме позировала рядом. Она почти доросла до бабушки.
Лариса Долина не раз выступала на сцене с внучкой. Фото: соцсети Ларисы Долиной
«Какое счастье! Ведь это заряд на весь год! Настроение чудесное, такое же и физическое состояние! Как жаль, что время так быстро бежит», — поделилась звезда.
Поклонники были поражены тому, как выросла внучка Долиной. Многие отметили, что она очень похожа на бабушку.
«С любимой внучкой, на солнце, у моря — счастье!» — подметила телеведущая Екатерина Стриженова.
«Боже, какие красивые девочки», — высказалась larisagimalieva.
«Очень похожи с внучкой!» — присоединилась yulia_dziadzunova_flerko.
«Бабушка обгорела уже. Внучка, береги бабулю», — написала nana800930.
«Саша повзрослела, похожа на бабушку», — посчитала turkova471.
«Морщины стерлись! Выглядит моложе внучки», — поделилась мнением Toda_Elf.
Лариса Долина предпочитает носить то, что ей нравится. Фото: соцсети Ларисы Долиной
Добавим, что Лариса Александровна отлично знает, что многие ее заругают именно за стиль: якобы негоже в 68 лет так одеваться. Но звезда отказываться от мини-юбок и декольте не намерена.
«По вашему, я должна нарядиться как бабка? Но, извините, я на нее не похожа!» — заявила ранее Долина в ответ хейтерам в соцсетях.