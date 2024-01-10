«Морщины стерлись! Выглядит моложе внучки»: как россияне отреагировали на фото 68-летней Долиной с отдыха на Мальдивах

Лариса Долина привыкла много работать. Декабрь стал для нее напряженным месяцем, так как было много новогодних съемок и концертов. Также у певицы возникали проблемы со здоровьем. Во время одного из концертов она с трудом выступила, так как у нее была повреждена трахея.

Теперь артистка устроила себе долгожданный отдых. Она улетела на Мальдивы со своей дочкой Ангелиной и внучкой — 13-летней Александрой. С собой на курорт звезда взяла множество нарядов.