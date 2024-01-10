Потерявшая руки Маргарита Грачева беременна в четвертый раз

Маргарита Грачева с мужем готовятся снова стать родителями. Фото: соцсети Маргариты Грачевой

Маргарита Грачева поделилась трогательным видео и сообщила, что живот растет быстро.

Маргарита Грачева, которая училась жить с протезами после того, как муж вывез ее в лес и отрубил руки, поделилась радостью. Она готовится стать мамой уже в четвертый раз. От первого брака у нее растут два сына. А вот уже три года она живет с новым возлюбленным по имени Максим, которому родила еще одного сына. 

10 января Маргарита выложила видео, на котором продемонстрировала снимки с УЗИ. Она обнимала своего супруга.  По словам Грачевой, живет у нее растет быстро, хоть срок еще небольшой. 

«Скоро нас будет +1, и, как сейчас популярно говорить, я стану матерью драконов вдвойне (у нас уже имеется в семье один, Дима)», — заявила она.

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К слову, Маргарита также рассказала, что не собирает устраивать гендерную вечеринку и даже пол ребенка заранее узнавать не будет. На этот раз супруги решили, что узнают обо всем, когда малыш родится, пишет KP.RU.

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