Потерявшая руки Маргарита Грачева беременна в четвертый раз

Маргарита Грачева, которая училась жить с протезами после того, как муж вывез ее в лес и отрубил руки, поделилась радостью. Она готовится стать мамой уже в четвертый раз. От первого брака у нее растут два сына. А вот уже три года она живет с новым возлюбленным по имени Максим, которому родила еще одного сына.

10 января Маргарита выложила видео, на котором продемонстрировала снимки с УЗИ. Она обнимала своего супруга. По словам Грачевой, живет у нее растет быстро, хоть срок еще небольшой.