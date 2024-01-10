Митя Фомин рассказал, как проходили съемки шоу «Выжить в Самарканде»: «Было слишком скудное питание»

«Самое главное в таких экстремальных шоу — оставаться собой. Как только начинаешь подстраиваться под кого-то, прогибаться, тебя уносит куда-то не туда. И зритель сразу чувствует фальшь. Да и невозможно ходить в маске 24 часа в сутки — мы же все время под камерами», — поделился Митя, пишет «7 Дней».

Также он признался, что за время шоу бывал в горах. Ему нужно было самостоятельно построить юрту. Однако его больше напугало скромное питание. Певец уверен, что «звездная» команда с трудностями справлялась быстрее соперников.

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Фомин также отметил, что знал почти всех участников. Более того, он встретил Вику Одинцову, которую знал по шоу «Звезды в Африке». Певец признался, что у них остались старые недомолвки. А вот Назиму и Сержа Горелого он встретил впервые. По словам артиста, их команда плавно рвалась к победе, а также старалась проявлять хорошее отношение к команде соперников.